Politika

İsrail’den Halep Havalimanı'na saldırı

İsrail’in füzelerle Halep Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırı düzenlediği bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
suriye İsrail Suriye saldırı Halep

HABER MERKEZİ

Suriye rejimi haber ajansı SANA’nın askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre, gece saat 02.00 sularında İsrail ordusu Akdeniz bölgesi tarafından Halep Uluslararası Havalimanı'na füzelerle saldırı düzenledi.

Saldırılar sonucu havalimanında maddi hasarın meydana geldiği ve seferlerin durduğu belirtildi.  

Bu yılın başından yana bu, İsrail'in Suriye’ye yönelik dördüncü saldırısı oldu.  

Geçtiğimiz yıl da İsrail, İran’ın Suriye’ye silah ve mühimmat taşımasını engellemek için kullandığı havalimanlarına yönelik saldırı düzenlemişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv