İsrail’den Halep Havalimanı'na saldırı

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Suriye rejimi haber ajansı SANA’nın askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre, gece saat 02.00 sularında İsrail ordusu Akdeniz bölgesi tarafından Halep Uluslararası Havalimanı'na füzelerle saldırı düzenledi.

Saldırılar sonucu havalimanında maddi hasarın meydana geldiği ve seferlerin durduğu belirtildi.

Bu yılın başından yana bu, İsrail'in Suriye’ye yönelik dördüncü saldırısı oldu.

Geçtiğimiz yıl da İsrail, İran’ın Suriye’ye silah ve mühimmat taşımasını engellemek için kullandığı havalimanlarına yönelik saldırı düzenlemişti.