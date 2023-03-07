Edebiyat

Ekrem Cemilpaşa’nın ‘Muhtasar Hayatım’ kitabı Sorani lehçesinde basıldı

Kürt Teali Cemiyeti’nin kurucusu Ekrem Cemilpaşa’nın ‘Muhtasar Hayatım’ kitabı, Kürtçenin Sorani lehçesine çevrilerek yayımlandı.
author_image İhsan YALIN
Ekrem Cemilpaşa - Muhtasar Hayatım
Ekrem Cemilpaşa - Muhtasar Hayatım
kürdistan kitap Sorani

ERBİL (K24)

Gazeteci ve çevirmen Muhammed İzzeddin, Ekrem Cemilpaşa’nın ‘Muhtasar Hayatım’ kitabını Kürtçenin sorani lehçesine çevirdi.

K24’e konuşan Muhammed İzzeddin, “Diyarbakır ve Kuzey Kürdistan’ın önemli şahsiyetlerinden biri olan Ekrem Cemilpaşa’nın, kendi hayatını anlattığı bu kitap, yaşadığı döneme ışık tutuyor. Kitapta ayrıca Sevr Antlaşması’nın iptali ve Lozan Antlaşması’nın imzalanmasıyla ilgili sebeplerden detaylı bir şekilde bahsediliyor” dedi.

Kitapta dönemin siyasi olaylarının yanında Ekrem Cemilpaşa’nın ailesiyle ilgili anıları da okura sunuyor.

Ekrem Cemilpaşa kitabında, Kürt aydınlarının kurduğu Xoybûn örgütünün bir üyesi olarak Mahabad’da kurulan Kürdistan Cumhuriyeti’nin kurucusu Cumhurbaşkanı Qazi Muhammed ve Mele Mustafa Barzani’nin yanı sıra Kürdistan’ın diğer parçalarından da önemli Kürt şahsiyetlerle yaptığı görüşmeleri de anlatıyor.

Türkiye’de Avesta Yayınevi tarafından basılan kitap, Kürdistan Bölgesi’nde de Fam Yayınları tarafından yayımlandı.

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