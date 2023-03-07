Irak’ta saldırı: 8 ölü
HABER MERKEZİ
Yerel kaynaklar, Bağdat'ın 57 kilometre kuzeydoğusundaki Diyala vilayetinin El-Mikdadiye ilçesinde bir din adamının ailesinin bulunduğu araca saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.
Saldırının yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu meydana geldiği belirtilirken, saldırganları yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken Iraklı güvenlik yetkilileri, saldırıların arkasında terör örgütü DAİŞ’in olduğunu düşünüyor.