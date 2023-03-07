Politika

Irak’ta saldırı: 8 ölü

Irak'ın Diyala vilayetinde düzenlenen saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti.
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Irak Irak Diyala saldırı

HABER MERKEZİ

Yerel kaynaklar, Bağdat'ın 57 kilometre kuzeydoğusundaki Diyala vilayetinin El-Mikdadiye ilçesinde bir din adamının ailesinin bulunduğu araca saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Saldırının yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu meydana geldiği belirtilirken, saldırganları yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken Iraklı güvenlik yetkilileri, saldırıların arkasında terör örgütü DAİŞ’in olduğunu düşünüyor.

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