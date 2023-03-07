Politika

Rojhilat ve İran'da 30 Kasım'dan bu yana 5 binden fazla öğrenci zehirlendi

Genellikle kız okullarında 3 ayı aşkın süredir toplu zehirlenme vakalarının görüldüğü Doğu Kürdistan (Rojhilat) ve İran'da şimdiye kadar 230 okulda 5 binden fazla öğrencinin zehirlendiği belirtildi.
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Veliler zehirleneme vakalarını protesto ediyor
Veliler zehirleneme vakalarını protesto ediyor
İran Rojhilat İran kız öğrenciler zehirlenme

HABER MERKEZİ

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, İran Meclisi Zehirlenme Vakalarını Araştırma Komisyonu Üyesi Muhammed Hasan Asferi, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Asferi, toplu zehirlenme vakalarına ilişkin dün İstihbarat, İçişleri, Eğitim, Sağlık Bakanlıkları ile Devrim Muhafızları ve polis teşkilatı temsilcilerinin katılımıyla toplantı yapıldığını söyledi.

Toplantıda sunulan raporlara değinen Asferi, 30 Kasım 2022'den bu yana 25 eyaletteki 230 okulda 5 binden fazla kız ve erkek öğrencinin zehirlendiğini açıkladı.

Zehirlenmelerin sebebinin tespit edilmesi için çeşitli testlerin yapıldığını belirten İranlı yetkili, zehrin türü ya da kaynağının tespit edilemediğini ve araştırmaların devam ettiğini ifade etti.

Asferi, yüzde yüz doğrulanmayan bilgilere göre bazı yerlerde çürük meyve kokusuna benzer gaz yayılımı olduğuna yönelik ifadelerin olduğunu belirtti.

Araştırma Komisyonu Üyesi Asferi, Sağlık Bakanlığı'nın olayı ciddi bir şekilde takip ettiğini ve Bakanlıktan gelecek sonuçları beklediklerini sözlerine ekledi.

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