Bahçeli: Amed diye bir yer yoktur, Bursaspor’u tebrik ediyorum

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Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amedspor’un ırkçı saldırıya uğradığı Bursaspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Bize göre Amed diye bir yer yoktur, Amedspor diye bir kulüpten de bahsedilemeyecektir” diyen Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

“Diyarbakırspor'un Amedspor olarak nitelendirilmesi bizim nezdimizde yok hükmündedir. Bursaspor taraftarlarını buradan selamlıyorum, milli duruşlarından dolayı tebrik ediyorum.

Diyarbakırspor'un Amedspor olarak nitelendirilmesi bizim nezdimizde yok hükmündedir; Bursaspor taraftarlarını milli duruşlarından dolayı tebrik ediyorum.”

AKŞENER’İN MASAYA DÖNÜŞÜNE TEPKİ

Öte yandan Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'ya tekrar oturmasına sert bir dille tepki gösterdi.

“Bir yıldır cumhurbaşkanı adayı yıpranmasın diye açıklamayıp, bir günde toz duman olanlar ilkesizliğin canlı timsalleridir” ifadelerini kullanan Bahçeli, şunları kaydetti:

“Ortak aday anlayışı üzerinde uzlaşıp 24 saat bile geçmeden atılan imzayı inkar edenler ilkesizliğin ana damarıdır. Bir yıldır oturduğu eğri bacaklı masayı kumar masası şahsi hırsların masası noter masası kuyruklu yalanlar masası diyerek önce devirip sonra zoru görünce tekrar oturanlar ilkesizliğin ve yüzsüzlüğün numuneleridir. İP Başkanı insanların yüzüne utanmadan sıkılmadan nasıl bakacak? Türk siyaseti bu tip bir ilkesizliği ne görmüş ne de muhatap olmuştur. Geçmişte demiştim yine söylüyorum, bir kere satan yine satar, yine satacaktır.”