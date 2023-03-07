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Naci Görür’den uyarı: Aynı felaketi gelecek nesillere ihale etmeyin

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem bölgelerinin yeniden inşasında acele edilmemesi gerektiğini belirterek, “6 Şubat gibi bir afeti aynı bölgedeki gelecek nesillerimize ihale etmeyelim” dedi.
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türkiye Naci Görür uyarı deprem bölgeleri yeniden inşa

HABER MERKEZİ

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Twitter’dan yaptığı paylaşımlarda deprem bölgelerinin yeniden inşasında acele edilmemesi gerektiğini belirtti.

“Bu günlerde harıl harıl deprem bölgesinde yerleşim bölgelerini yenileme, ayağa kaldırma çalışmaları yapılıyor” diyen Naci Görür, “Okan Tüysüz ile görüştük, duyduğumuz endişeleri bir kez daha duyuralım dedik: Deprem kentlerini tamir ve yenileme çalışmaları sadece bir inşaat projesi değildir” ifadelerini kullandı.

Deprem bölgelerinde alelacale yapılacak yenileme çalışmalarının yeni felaketlere yol açacağı uyarısında bulunan Görür, şunları kaydetti:

“Her yerleşim alanının yüzey jeolojisini, yeraltı jeolojisini, jeomorfolojisini, jeofiziğini, sismolojisini, zeminini, vb. ayrıntılı olarak bilecek ve yenilediğiniz bölgenin depremselliğini, aktif faylarını, çökme alanlarını, sıvılaşma yörelerini, kütle hareketlerinin olabileceği yerleri, deprem etkisinin büyütüleceği yöreleri, deprem dalgalarının bir nevi kapana kısılıp yıkıcı etkilerinin artacağı alanları, vb. belirleyip inşaatına giriştiğiniz yerlerin yerleşime uygun olup olmadığına karar vermeniz, sonra da yenileme ve imar çalışmalarına girişmeniz lazım.

Ne olur alelacale deprem bölgelerinde yenileme çalışmaları yapıp 6 Şubat gibi bir afeti aynı bölgedeki gelecek nesillerimize ihale etmeyelim.”

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