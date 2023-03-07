Devler Ligi’nde rövanş maçları başlıyor
HABER MERKEZİ
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları bugün başlayacak.
Rövanş maçları 7-8 ile 14-15 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak. Son 16 turundaki tüm maçlar saat 23.00'te başlayacak.
İstanbul'un ev sahipliğindeki final maçı, 10 Haziran 2023'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Son 16 turu rövanş maçları programı şu şekilde:
Bugün:
Benfica (Portekiz) - Club Brugge (Belçika) (2-0)
Chelsea (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya) (0-1)
8 Mart Çarşamba:
Tottenham (İngiltere)-Milan (İtalya) (0-1)
Bayern Münih (Almanya)- PSG (Fransa) (1-0)
14 Mart Salı:
Manchester City (İngiltere) - RB Leipzig (Almanya) (1-1)
Porto (Portekiz) - Inter (İtalya) (0-1)
15 Mart Çarşamba:
Real Madrid (İspanya) - Liverpool (İngiltere) (5-2)
Napoli (İtalya) - Eintracht Frankfurt (Almanya) (2-0)