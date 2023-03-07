Maraş’ta 4,4 şiddetinde deprem
HABER MERKEZİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Maraş'ın Onikişubat ilçesinde bir deprem oldu.
Saat 12.40'ta olan deprem, yerin 7,52 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 7, 2023
*
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Onikişubat (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-07
Saat:12:40:11 TSİ
Enlem:37.711 N
Boylam:36.55 E
Derinlik:7.52 km
Detay:https://t.co/OJrfN5twH2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi