Maraş’ta 4,4 şiddetinde deprem

HABER MERKEZİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Maraş'ın Onikişubat ilçesinde bir deprem oldu.

Saat 12.40'ta olan deprem, yerin 7,52 kilometre derinliğinde gerçekleşti.