Politika

Pervin Buldan'dan Bahçeli'ye tepki: Amed vardır, Amedspor vardır

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Amed diye bir yer yoktur" diyen MHP lideri Bahçeli'ye yanıt verdi ve "Amed vardır, Amedspor vardır, olmayacak olan sizlersiniz" diyerek tepki gösterdi.
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Pervin Buldan
Pervin Buldan
türkiye Pervin Buldan HDP Devlet Bahçeli amedspor

HABER MERKEZİ

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kadın Parlamento Grubu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında grup toplantısını gerçekleştirdi.

Devlet Bahçeli’nin Amedspor’a yönelik açıklamalarına tepki gösteren HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan şunları söyledi:

“Hükümetin küçük ortağı biraz önce yaptığı konuşmada, ırkçı saldırılara, 90'ların karanlık çetelerine bir kez daha sahip çıktı. Amed yok dedi, Amedspor yok dedi. Ben de buradan bir kez daha diyorum ki; Amed vardır, var olmaya devam edecektir. Amedspor vardır, var olmaya devam edecektir. Amedspor gol atmaya devam edecektir. Olmayacak olan, bu seçimde gidecek olan sizlersiniz. Irkçı konuşmalarınızla, saldırgan tavırlarınızla gitmeye mahkumsunuz ve bizler sizi göndereceğiz.”

Kayyum atamalarına değinen Buldan, “Bu hükümet ülkenin ve kadınların başına gelmiş en büyük afettir, en büyük felakettir. Yaşamlarımızı enkaz altında bırakan depremler değil, bu çürümüş rant ve talan düzenidir. Eğer HDP belediyeleri kayyım darbesiyle gasp edilmiş olmasaydı insanlarımızın canını kurtarmaya yönelik muazzam bir çaba ortaya konabilirdi” şeklide konuştu.

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