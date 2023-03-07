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Kayseri'de peş peşe depremler

Kayseri’de ilk deprem saat 14.47'de 4,7 büyüklüğünde meydana geldi. Ardından 14.48'de 4,4 ve 14.53'te 4,3 büyüklüklerinde artçılar geldi.
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deprem-olcegi
türkiye Kayseri Deprem İncesu

HABER MERKEZİ

Kayseri'de art arda depremler meydana geliyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kayseri'nin İncesu ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 12.8 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kandilli Rasathanesi ise ilke depremin büyüklüğünü 4,9 olarak kaydetti.

Öte yandan 14.53'te 4.3 ve 14.48'de de 4.4 büyüklüğünde de depremler kaydedildi.

KAYSERİ VALİSİ: OLUMSUZ BİR DURUM GÖZÜKMÜYOR

Kayseri Vali Vekili Şenol Esmer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre bir olumsuzluk görünmediğini, birimlerin saha kontrol çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da yaptığı paylaşımda, "İncesu Belediye Başkanı ve bazı muhtarlarımız ile görüştüm, an itibarıyla olumsuz bir durum gözükmüyor. Ekiplerimiz sahada. Rabb'im her türlü afetlerden bizleri korusun" ifadelerini kullandı.

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