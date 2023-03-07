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Başbakan, Erbil’de Dr. Dexil Hastanesi’nin açılışını yaptı

Başbakan Mesrur Barzani, başkent Erbil’de Dexil Hastanesi’nin açılışını yaptı.
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kürdistan Dr Dexil Hastanesi Mesrur Barzani

ERBİL (K24)

Dr. Dexil Hastanesi açılışına katılan Başbakan Mesrur Barzani, hastane yetkilileri tarafından karşılandı.

Başbakan açılışta yaptığı konuşmada, Dr. Dexil Hastanesi’nin ‘Benim Hesabım’ projesinin uygulanacağı yerlerden biri olacağını kaydetti.

‘Benim Hesabım’ projesinin çalışanların, güvenlik güçlerinin ve kamu sektörü emeklilerinin maaşlarına güvenli ve kolay bir şekilde ulaşmasını amaçlayan kapsamlı bir finansal program olduğunu kaydeden Başbakan, projenin bankacılık sektörünü modernize etmeyi ve Kürdistan Bölgesi'nde ekonomik büyümeyi teşvik etmeyi amaçladığını bildirdi.

Başbakan, dijital ödemeleri destekleme vizyonu çerçevesinde, dijitalleşme sürecinin hızlandırılacağını belirtti.

 

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