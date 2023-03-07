DİSİAD’dan Bahçeli’ye Amedspor tepkisi

DİYARBAKIR (K24)

TBMM’deki grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Bize göre Amed diye bir yer yoktur, Amedspor'dan da bahsedilemeyecektir" sözleri Diyarbakır’da tepkilere neden oldu.

Amidahaber'deki habere göre Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DİSİAD) Başkanı Nurullah Edemen, Bahçeli’ye yanıt verdi.

“BUNUN HAFIZAYLA İLGİSİ YOK”

Amedspor’un TFF tarafından 8 yıl önce tescil edildiğini belirten Edemen, “Yaklaşık 260 maçtır Amedspor adıyla sporda evrensel değerlere bağlı olarak centilmence mücadele yürütmektedir. Bunu bilmemesi belki yaş durumundan ötürü hafıza kaybı olarak değerlendirilebilir, ama biz bunun hafıza ile ilgili olmadığını biliyoruz. Bu zihniyet ile ilgilidir. Şoven, retçi ve milliyetçi zihniyet tarihi bile reddedebilir” dedi.

“GÖZLÜK OLSAYDI GÖNDERİRDİK”

Amed’in yaklaşık 10 bin yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yaptığına ve kadim bir şehir olduğuna dikkat çeken Edemen, “Buna Amed surları ve tarih şahittir. Amed’in nerde olduğunu görmenize yarayacak gözlük olsaydı seve seve Amedspor taraftarları size karşılıksız gönderirdi. Ama sorun gözlerinizde değil zihniyetinizde. Amedspor’dan size ekmek çıkmaz” ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ AÇIKLAMALARI

Devlet Bahçeli partisinin haftalık grup toplantısında, “Bize göre Amed diye bir yer yoktur, Amedspor'dan da bahsedilemeyecektir. Bursaspor taraftarlarını buradan selamlıyorum, milli duruşlarından dolayı tebrik ediyorum. Bölücülerin stadyumu tahrik etmesi bir defa cinayettir, rezaletti” ifadelerini kullanmıştı.