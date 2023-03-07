ABD Savunma Bakanı, Erbil’de: Peşmerge’yi desteklemeye devam edeceğiz

ERBİL (K24)

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Bağdat temaslarının ardından Erbil’e geçti.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani tarafından kabul edilen ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD’nin Peşmerge Güçlerini desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında, ülkesinin Kürdistan Bölgesi ve Peşmerge Güçlerine verdiği desteği yineleyen ABD Savunma Bakanı, ABD'nin Peşmerge Güçlerini birleştirme adımlarını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Austin, “Irak'ta kalacağız ve DAİŞ'e karşı mücadelede Irak güçlerini ve Peşmergeleri desteklemeye devam edeceğiz. Geçmişte Kürdistan Bölgesi ile birlikte çalıştık” dedi.

ABD’li bakan, "ABD, Peşmerge Güçlerini birleştirme adımlarını memnuniyetle karşılıyor” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi Başkanı ise, Peşmerge Güçlerine ve Kürdistan Bölgesi'ne verdiği daimi destek için ABD'ye teşekkür etti.

Neçirvan Barzani, "ABD Savunma Bakanı ile Erbil ile Bağdat arasındaki meseleleri, Peşmerge güçlerinin yeniden birleştirilmesi ve Peşmerge ile Irak ordusu arasındaki koordinasyonu görüştük" dedi.