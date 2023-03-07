Politika

Başbakan, Dünya Bankası heyetini kabul etti

Başbakan Mesrur ​​Barzani, Dünya Bankası'nın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Jean-Christophe Carré başkanlığındaki heyeti kabul etti.
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kürdistan Mesrur Barzani Dünya Bankası Jean-Christophe Carré

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur ​​Barzani, Dünya Bankası'nın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Jean-Christophe Carré başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nden yapılan açıklamada, Başbakan Mesrur ​​Barzani’nin Dünya Bankası'nın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Jean-Christophe Carré başkanlığındaki heyeti kabul ettiği bildirildi.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Dünya Bankası arasında altyapının oluşumu, yollar, sosyal işler, idare ve maliye alanlarındaki ortak çalışmalar ele alındı.

Taraflar arasındaki işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesinin yanı sıra Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin reformlarının desteklenmesinin öneminin vurgulandığı görüşmede, özellikle bankacılık sisteminin etkinleştirilmesi ve kamu hizmetlerinin dijitalleştirilmesi alanlarında Erbil hükümetinin desteklenmesi ele alındı.

Görüşmenin bir diğer konusu da Kürdistan Bölgesi'ndeki mültecilerin durumu ve uluslararası toplumun Kürdistan Bölgesi Hükümeti'ne bu husustaki desteği oldu.

 

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