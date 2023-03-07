Sivas'ın Gürün ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem
HABER MERKEZİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 7, 2023
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Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Gürün (Sivas)
Tarih:2023-03-07
Saat:17:18:20 TSİ
Enlem:38.828 N
Boylam:37.407 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/3hnFjweLex@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi