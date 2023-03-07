Amedspor'a yönelik ırkçı saldırılar: Gözaltına alınanların tümü serbest

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Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşma sonrası başlatılan soruşturma kapsamında; aralarında tribüne ırkçı pankartları getiren ve açan, saldırılara karışan dokuz kişi gözaltına alınmıştı.

Artı Gerçek’in haberine göre ifadeleri alınan üç kişi, dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi savcılıkça serbest bırakıldı. Aralarında tribüne pankart getirip, açan Ö.Ç, E.A, L.U. ve M.B'nin de bulunduğu 6 kişi için de savcılıktan bir gün ek süre alındı. Bugün ifadeleri alınan şüpheliler de adliyeye sevk edildi. Tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan altı kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAHÇELİ SALDIRIYA SAHİP ÇIKMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Bursaspor ile Amedspor arasında oynanan karşılaşmada çıkan olaylara değinerek, ırkçı saldırıya sahip çıkmıştı.

Bahçeli, "Bize göre Amed diye bir yer yoktur, Amedspor diye bir kulüpten de bahsedilemeyecektir. Bursaspor taraftarlarını buradan selamlıyorum. Milli duruşlarından dolayı tebrik ediyorum" şeklinde konuşmuştu.

NE OLMUŞTU?

Amedspor, Bursaspor’la oynayacağı deplasman maçı öncesi Amedspora yönelik saldırılar sahada da sürmüş, maç öncesi Amedspor sahaya çıktığı sırada çok sayıda kişi de sahaya inip Amedsporlulara saldırmıştı. Tribünlerden yabancı maddeler, bıçak ve kurşun atılmış, Bursasporlu oyuncular da Amedsporluların üzerine yürümüştü. Maç başladığında da tribünde bir grup taraftarın Yeşil kod adlı JİTEM elemanı Mahmut Yıldırım'ın, 90'larda derin devletin insan kaçırmasının simgesi haline gelen "beyaz toroslar"ın ve Kurtlar Vadisi'ndeki Pala karakterinin posterleri açılmıştı.

Maç sonrası soyunma odasında da Amedsporlu oyunculara yönelik fiziki saldırılar sürmüştü.