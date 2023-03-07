Amedspor’a saldırı ∣ Arınç: Birilerinin planı olabilir

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AK Parti'nin kurucularından eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve eski Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, TFF 2’nci Lig’deki Bursaspor-Amedspor maçında konuk takım Amedspor’un futbolcuları ve teknik ekibinin ırkçı saldırıya uğraması hakkında açıklama yaptı.

Bursaspor tribünlerinde 1990’lı yıllardaki faili meçhul cinayetlerin sembolü ‘Beyaz Toros’ ve ‘Yeşil’ posterleri açılmasına tepki gösteren Arınç, "Ülkemiz seçime giderken din, dil, ırk ve siyasi görüş temelinde ayrımcılık yapmak, fikir ayrılıklarını körüklemek veya tarafları farklılıkları üzerinden birbirine hasım durumuna getirmek birilerinin planı olabilir, işlerine yarayabilir" ifadelerini kullandı.

“YETKİLİLERİN DAHA SORUMLU DAVRANMASI GEREKİR”

Maçın tekrar edilmesi gerektiğini de ifade eden Arınç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

Geçtiğimiz pazar günü Bursa'da yaşanan ve holiganizmin sınırlarını zorlayan gelişmeler hakkında fikirlerimi ifade etmek için olayın biraz olsun soğuması ve yaşananların üzerine devlet aklının nasıl çalıştığını görmek adına birkaç gün beklemek istedim. Devlet aklının gereği, olabilecekler ayan beyan ortada iken maçın oynanmasına izin vermek ve ardından sorumlular ve ihmali olanlar hakkında soruşturma başlatmak değil, bu olayların yaşanmasına imkan dahi verilmemesini gerektirir. Sporu bu çatışma alanının dışına çıkarmak ve sükûneti sağlamak adına tarafların birbirleri ile olan maçları tarafsız bir sahada tekrar edilmelidir.”

Arınç, “Ülkemiz seçime giderken din, dil, ırk ve siyasi görüş temelinde ayrımcılık yapmak, fikir ayrılıklarını körüklemek veya tarafları farklılıkları üzerinden birbirine hasım durumuna getirmek birilerinin planı olabilir, işlerine yarayabilir. Bu provokatif eylemlere ve bu eylemlerin toplumda yaratacağı muhtemel çatışmalara izin vermemek için yetkililerin daha sorumlu davranması gerekir” dedi.

GÖZALTINA ALINANLARIN TÜMÜ SERBEST

Bu arada Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşma sonrası başlatılan soruşturma kapsamında; aralarında tribüne ırkçı pankartları getiren ve açan, saldırılara karışan dokuz kişi gözaltına alınmıştı.

Artı Gerçek’in haberine göre ifadeleri alınan üç kişi, dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi savcılıkça serbest bırakıldı. Aralarında tribüne pankart getirip, açan Ö.Ç, E.A, L.U. ve M.B'nin de bulunduğu 6 kişi için de savcılıktan bir gün ek süre alındı. Bugün ifadeleri alınan şüpheliler de adliyeye sevk edildi. Tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan altı kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAHÇELİ SALDIRIYA SAHİP ÇIKMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Bursaspor ile Amedspor arasında oynanan karşılaşmada çıkan olaylara değinerek, ırkçı saldırıya sahip çıkmıştı.

Bahçeli, "Bize göre Amed diye bir yer yoktur, Amedspor diye bir kulüpten de bahsedilemeyecektir. Bursaspor taraftarlarını buradan selamlıyorum. Milli duruşlarından dolayı tebrik ediyorum" şeklinde konuşmuştu.

NE OLMUŞTU?

Amedspor, Bursaspor’la oynayacağı deplasman maçı öncesi Amedspora yönelik saldırılar sahada da sürmüş, maç öncesi Amedspor sahaya çıktığı sırada çok sayıda kişi de sahaya inip Amedsporlulara saldırmıştı. Tribünlerden yabancı maddeler, bıçak ve kurşun atılmış, Bursasporlu oyuncular da Amedsporluların üzerine yürümüştü. Maç başladığında da tribünde bir grup taraftarın Yeşil kod adlı JİTEM elemanı Mahmut Yıldırım'ın, 90'larda derin devletin insan kaçırmasının simgesi haline gelen "beyaz toroslar"ın ve Kurtlar Vadisi'ndeki Pala karakterinin posterleri açılmıştı.

Maç sonrası soyunma odasında da Amedsporlu oyunculara yönelik fiziki saldırılar sürmüştü.