Almanya'dan depremzedelere verilen vize sayısı bini geçti

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Almanya Dışişleri Bakanlığı, Maraş merkezli depremlerin etkilediği 11 kentte ve Rojava ile Suriye'de etkili olan depremler sonrasında bölgeden toplam 1.333 kişiye vize verildiğini açıkladı.

Bakanlık sözcüsü, 3 Mart Cuma günü itibarıyla 1.097 kişinin kolaylaştırılmış vize prosedüründen yararlandığını, geri kalan vizelerin ise aile birleşimi yoluyla alındığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Almanya'da 90 güne kadar ikameti mümkün kılan kolaylaştırılmış vize prosedüründen ağırlıklı olarak Almanya'da akrabaları bulunan depremzedelerin yararlandığını kaydetti.

Deprem sonrası yürürlüğe sokulan uygulamaya göre Suriyeli depremzedeler ise Almanya'da uzun süreli ikamet için ulusal vize başvurusunda bulunabiliyorlar.

Maraş merkezli iki depremde Türkiye ve Suriye'de 50 bini aşkın kişi hayatını kaybetti, yüz binlerce kişi evsiz kaldı. (Kaynak: DW)