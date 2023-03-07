Başkan Barzani ve ABD Savunma Bakanı, Erbil-Bağdat ilişkilerini görüştü

ERBİL (K24)

Bağdat temaslarının ardından Erbil’e geçen ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Başkan Mesud Barzani ile görüştü.

Görüşmede, Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilerin yanı sıra çeşitli konuların ele alındığı bildirildi.

Başkan Barzani görüşmenin ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanı’nı Erbil'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Başkan Barzani, “Bakan Austin ve ben, federal hükümet ile ilişkiler ve hem Erbil hem de Bağdat'ın karşılıklı çıkarlar doğrultusunda anlaşmaya varmak için sürekli çabaları dahil olmak üzere çeşitli konuları tartıştık” dedi.