Bursaspor ve kulüp görevlileri PFDK’ya sevk edildi

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Bursaspor Kulübü, Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesinde ve müsabaka esnasında gerçekleşen ırkçı saldırılar ile açılan ‘Beyaz Toros’ ve ‘Yeşil’ pankartları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

PFDK’nın sevk kararları şöyle:

"BURSASPOR Kulübü’nün 05.03.2023 tarihinde oynanan BURSASPOR-AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “ merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “ talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/12 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BURSASPOR Kulübü görevlisi AŞKIN DEĞİRMENCİ’nin aynı müsabakadaki “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 07.03.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BURSASPOR Kulübü görevlisi AYBARS TÜRKKAN’ın aynı müsabakadaki “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 07.03.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

GÖZALTINA ALINANLARIN TÜMÜ SERBEST

Bu arada Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşma sonrası başlatılan soruşturma kapsamında; aralarında tribüne ırkçı pankartları getiren ve açan, saldırılara karışan dokuz kişi gözaltına alınmıştı.

İfadeleri alınan üç kişi, dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi savcılıkça serbest bırakıldı. Aralarında tribüne pankart getirip, açan Ö.Ç, E.A, L.U. ve M.B'nin de bulunduğu 6 kişi için de savcılıktan bir gün ek süre alındı. Bugün ifadeleri alınan şüpheliler de adliyeye sevk edildi. Tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan altı kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAHÇELİ SALDIRIYA SAHİP ÇIKMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Bursaspor ile Amedspor arasında oynanan karşılaşmada çıkan olaylara değinerek, ırkçı saldırıya sahip çıkmıştı.

Bahçeli, "Bize göre Amed diye bir yer yoktur, Amedspor diye bir kulüpten de bahsedilemeyecektir. Bursaspor taraftarlarını buradan selamlıyorum. Milli duruşlarından dolayı tebrik ediyorum" şeklinde konuşmuştu.

NE OLMUŞTU?

Amedspor, Bursaspor’la oynayacağı deplasman maçı öncesi Amedspora yönelik saldırılar sahada da sürmüş, maç öncesi Amedspor sahaya çıktığı sırada çok sayıda kişi de sahaya inip Amedsporlulara saldırmıştı. Tribünlerden yabancı maddeler, bıçak ve kurşun atılmış, Bursasporlu oyuncular da Amedsporluların üzerine yürümüştü. Maç başladığında da tribünde bir grup taraftarın Yeşil kod adlı JİTEM elemanı Mahmut Yıldırım'ın, 90'larda derin devletin insan kaçırmasının simgesi haline gelen "beyaz toroslar"ın ve Kurtlar Vadisi'ndeki Pala karakterinin posterleri açılmıştı.

Maç sonrası soyunma odasında da Amedsporlu oyunculara yönelik fiziki saldırılar sürmüştü.