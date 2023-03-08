Politika

İsveç Başbakanı: PKK'lilere karşı daha sert önlemler alıyoruz

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, “İsveç makamları para toplayan PKK'lilere karşı daha sert önlemler alıyor” dedi.
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Ulf Kristersson PKK'yle ilgili konuştu (Foto: AFP)
Ulf Kristersson PKK'yle ilgili konuştu (Foto: AFP)
avrupa İsveç PKK Ulf Kristersson

HABER MERKEZİ

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya geldikten sonra düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu.

Kristersson, şunları söyledi:

"İsveç makamları para toplayan PKK'lilere karşı daha sert önlemler alıyor. Daha önceden terör örgütlerinin İsveç'teki finans faaliyetlerini yeterince ciddiye almadık. Şimdi bunu ciddiye alıyoruz. PKK için para toplayan kişilerin çeşitli suç yöntemlerini kullandıklarını ve bunun da terörü finans ettiklerini biliyoruz. Hükümetin organize suçla mücadeleye odaklanması PKK'nin işini zorlaştıracaktır."

Kristersson 9 Mart'ta İsveç Parlamentosu’nda terörle ilgili yeni bir ceza yasasının oylanacağına işaret ederek, "Bu yasa ile birlikte terör örgütlerine katılmak ve finans sağlamak yasaklanacak. Yasa,1 Haziran'dan itibaren uygulamaya koyulacak" dedi.

Ülkesinin uluslararası terörle mücadele için bu yasaya ihtiyacı olduğunu aktaran Kristersson, "İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki Üçlü Muhtıra terör örgütleriyle beraber mücadele etmeyi gerektiriyor. Bu yasa onu da kapsıyor. Bu yasa ile birlikte NATO konusunda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirdiğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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