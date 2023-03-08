Politika

Saadet Partisi Sözcüsü: Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret edecek, etmezse büyük eksiklik olur

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "CHP, HDP'yle görüşebilir ama masaya getiremez" sözlerini değerlendiren Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın "Kılıçdaroğlu'nun ziyaret edeceği partilerden biri de HDP'dir" dedi.
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Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın
Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın
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HABER MEKEZİ

Saadet Partisi (SAADET) Sözcüsü Birol Aydın, Habertürk’te katıldığı programda İYİ Parti lideri Akşener'in "CHP, HDP'yle görüşebilir ama masaya getiremez" sözlerini değerlendirdi.

Aydın, "Sayın Kılıçdaroğlu, 13. Cumhurbaşkanı olarak 85 milyonun cumhurbaşkanı olacak. Pek tabii olarak, yarından itibaren -şu anda planlanıyor- her kesimi, siyasi partileri, STK'ları ziyaret edecek. Bu siyasi partilerden birisi de HDP'dir. Elbette ziyaret etmesi gerekir. Ziyaret etmemesi büyük bir eksiklik olur" ifadelerini kullandı.

"HDP, adaylığı desteklemek için taleplerde bulunursa, bu talepleri Altılı Masa değerlendirmeli midir yoksa Sayın Akşener'in dediği gibi bunlar masaya asla teklif edilmez mi?" sorusu üzerine Aydın, "HDP'nin talep edeceği şeyler ülkede özgürlüktür, adalettir, refahtır" dedi.

"Bakanlık isteyemez mi?" sorusuna yanıt veren Birol Aydın, "Olacaksa onlar da konuşulur ama masaya gelip gelmeme hususu Sayın Cumhurbaşkanı adayının değerlendirmesiyle, kararıyla mümkün olacaktır" diye konuştu.

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