Politika

Başkan Barzani’den 8 Mart mesajı: Kürt kadınlarının rolünü not etmek gerek

Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Başkan Barzani, “Kürt kadınlarının rolünü not etmek gerekir, emekleri ve fedakarlıkları sonsuza dek hafızamızda kalacaktır” dedi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Başkan Barzani Dünya Kadınlar Günü kutlama mesajı

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Twitter hesabından Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

“Kürdistan, Irak ve dünya kadınlarının Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun” diyen Başkan Barzani, “Mücadelemiz boyunca Kürt kadınlarının rolünü not etmek gerekir, emekleri ve fedakarlıkları sonsuza dek hafızamızda kalacaktır” ifadelerini kullandı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv