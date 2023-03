Başkan Barzani’den 8 Mart mesajı: Kürt kadınlarının rolünü not etmek gerek

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Twitter hesabından Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

“Kürdistan, Irak ve dünya kadınlarının Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun” diyen Başkan Barzani, “Mücadelemiz boyunca Kürt kadınlarının rolünü not etmek gerekir, emekleri ve fedakarlıkları sonsuza dek hafızamızda kalacaktır” ifadelerini kullandı.

Happy International Women's Day to the women of Kurdistan, Iraq and the rest of the world. It is fitting to note the role of Kurdish women throughout our struggle, their hard work and sacrifices shall eternally remain in our memory.