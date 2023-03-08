Başkan Barzani, 15. Erbil Uluslararası Kitap Fuarı’nın açılışını yaptı.

ERBİL (K24)

Açılışını Başkan Mesud Barzani’nin yaptığı 15. Erbil Uluslararası Kitap Fuarı kitapseverlere kapılarını açtı.

Açılışa Başkan Barzani’nin yanı sıra, BM Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, Irak Yargı Konseyi Başkanı Fayeq Zedan, Irak eski Başbakanı ve Vataniyye Koalisyonu lideri İyad Allavi ve MEDA İletişim, Kültür ve Sanat Merkezi Başkanı Fahri Kerim katıldı.

10 gün sürecek olan fuara 18 ülkeden 350 yayınevi katılıyor.