Neçirvan Barzani: Kadınlar özgür olmadan hiçbir toplum özgür olamaz

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir kutlama yayımladı.

“Kürdistan, Irak ve dünya kadınlarının Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun” diyen Neçirvan Barzani, kadınlara mücadelelerinde başarılar diledi.

Kadınların yıllardır kendi meşru hakları için baskı ve şiddete karşı mücadele ettiğini belirten Neçirvan Barzani, “Daha önce yasaların reformu, toplumsal siyaset, ekonomik bağımsızlık ve eğitim konularında kadın haklarını nasıl desteklediysek, kadınların tüm haklarını elde etme çalışmalarına destek olmaya devam edeceğiz” vurgusunda bulundu.

“Kadınlar özgür olmadan hiçbir toplum özgür olamaz ve gelişemez” ifadelerini kullanan Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi’nde kadınların her alanda hayata daha fazla katılmaları için çaba harcayacaklarını dile getirdi.

Kendine güvenen kadınların hayatın farklı alanlarındaki başarılarına dikkat çeken Kürdistan Bölgesi Başkanı, şunları kaydetti:

“Bu vesile ile Kürdistan kadınlarının resmi ve özel alanlardaki örgütlenme çalışmalarını değerli bulduğumuzu vurguluyoruz. Gelişmiş bir toplumun inşasında tüm alanlardaki emeklerine saygı duyuyoruz. Eşitlik ve yaşamsal haklarını elde etmek için canlarını veren ve şiddet kurbanı kadınların ruhlarına selam olsun.”