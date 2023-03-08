Almanya Dışişleri Bakanı: Türkiye’ye ilk yardım eden ülkelerden biri Kürdistan Bölgesi’ydi

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani ile Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, görüşme sonrası ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Baerbock, “Bugün burada yüz yüze görüş alışverişinden bulunmaktan memnunum. İlk olarak, Türkiye’deki depremzedelere yaptığınız yardımlardan dolayı size yürekten teşekkür etmek istiyorum. Uluslararası düzeyde, zorlu güvenlik şartlarında Türkiye’ye ilk yardım eden komşu ülkelerden biri Kürdistan Bölgesi’ydi. Bu yankı uyandırdı. Ayrıca DAİŞ korkusundan kaçan yaklaşık bir milyon göçmen, Irak Kürdistan Bölgesi’nde yaşıyor. Yine, ülkelerindeki iç savaştan kaçan yüz binlerce Suriye vatandaşı buraya sığınmış durumda. Bu büyük iş için size saygı ve takdirlerimizi sunuyoruz” dedi.

“2014’ten bu yana buraya yaklaşık 800 bin euro gönderdik, Kürdistan Bölgesi’ndeki rolümüzü sürdürmek istiyoruz” diyen Baerbock, şunları kaydetti:

“Kürdistan Bölgesi’nin güvenli bir sığınak olduğu bir kesim de Ezidilerdir. Göçmen kamplarının kapatıldığını duyduk. Bize göre bu, detaylı bir planla yapılmalı ki kadınlar ve çocuk bir kez daha göç etmek ve istikrarsız bir ortamda yaşamak zorunda kalmasınlar. Bir süre önce de DAİŞ’in işlediği suçları soykırım olarak tanıdık.”

DAİŞ tehlikesinin sürdüğüne dikkat çeken Bakan Baerbock, ülkesinin DAİŞ’le mücadelede Kürdistan Bölgesi’ne verdiği desteği yineleyerek, Alman güçlerinin Peşmerge’yi eğitmeye devam edeceğini söyledi ve geçtiğimiz 7 yılda Almanya’nın 50 milyon euro ödenek sağladığını ifade etti.

Annalena Baerbock, “Erbil, Almanya-Irak kültürünün etkileşimi ve yatırım açısından önemli bir merkez. Goethe DAAD Enstitüsü’nün burada temsilciliği var ve Kürdistan Bölgesi’ndeki 7 okulda Almanca eğitim veriliyor. Birkaç hafta önce de Alman-Fransız Kültür Enstitüsü’nün temeli atıldı. Bu da ilişkilerimizi ileriye taşıyacak” şeklinde konuştu.

BAŞBAKAN: EZİDİ SOYKIRIMI’NI TANIDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Başbakan Mesrur Barzani, Almanya’nın Ezidi Soykırımı’nı tanımasından dolayı Kürdistan Bölgesi adına teşekkür ederek, Şüphesiz bu, Ezidi kardeşlerimize yönelik işlenen suçların tanınması açısından çok önemliydi. Diğer dünya ülkelerinin de Almanya’yı örnek alarak bu katliamı soykırım olarak tanımasını ve Şengal’in, Ezidi kardeşlerimiz için yeniden inşasına katılmalarını umut ediyorum” dedi.

Başbakan, DAİŞ’in yenilgiye uğratılması mücadelesinde Almanya’nın Kürdistan Bölgesi’ne büyük destek verdiğini vurguladı.

Terör mağduru Ezidi kadınlardan bazılarının çocuk sahibi olduğunu anımsatan Başbakan, “Ezidi toplumunun bu kadınlara kucak açmasını umut ediyoruz. Kültürel açıdan dönüşlerine izin verilmezse de Kürdistan Bölgesi Hükümeti onların büyük evidir. Güvenlikleri, geçim kaynakları ve çocukların yetiştirilmesinde onlara yardım etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Başbakan Mesrur Barzani ayrıca, bölgenin istikrarı üzerinde etkisi olduğu için Kürdistan Bölgesi ekonomisinin kalkındırılmasında Almanya’dan destek beklediklerini ifade etti.