Politika

Depremzedelerin nasıl oy kullanacağı açıklandı

Deprem bölgesinden diğer illere giden depremzedelerin adres değişiklik, ikamet aldırma işlemleri nüfus müdürlükleri, e-Devlet ve nüfusmatik üzerinden yapılabileceği açıklandı.
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Foto: İHA
Foto: İHA
türkiye depremzedeler oy verme seçim

HABER MERKEZİ

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesi'nin 7'nci maddesinin 4'üncü fıkrasına istinaden, doğal afet sonucu yerleşim yerlerinin kullanılamayacak hale gelmesinden dolayı afetzedelerin yerleşmeleri için gösterilen karavan, çadır, prefabrik evler, yurt, huzurevi gibi yerlere de nüfus müdürlükleri, e-Devlet ve nüfusmatikler üzerinden yerleşim yeri adres beyanı yapılabilecek.

Kurumdan yapılan açıklama şu şekilde:

"Afetzede vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin azaltılması ve kamu hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması için 6 Şubat öncesinde yerleşim yeri adresi depremden etkilenen illerde bulunan vatandaşlarımızın diğer illere yerleşim yeri Adres Değişikliği işlemlerini nüfus müdürlüklerimizin yanı sıra e-Devlet ve Nüfusmatiklerimiz üzerinden yapabilmelerine imkan sağlanmıştır.

Ayrıca Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesinin 7’nci maddesinin 4’üncü fıkrasına istinaden doğal afet sonucu yerleşim yerlerinin kullanılamayacak hale gelmesinden dolayı afetzede vatandaşlarımız, yerleşmeleri için gösterilen “karavan, çadır, prefabrik evler, yurt, huzurevi gibi yerler”e nüfus müdürlüklerimiz, E-Devlet ve Nüfusmatiklerimiz üzerinden yerleşim yeri adres beyanı yapabilecektir."

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