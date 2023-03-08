Başbakan: Kürdistan tarihinde kadınların belirgin bir rolü var

ERBİL (K24)

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla başkent Erbil’de düzenlenen etkinlikte konuşan Başbakan Mesrur Barzani, kadınların, Kürdistan mücadele tarihindeki rolüne burgu yaptı.

Konuşmasının başında Kürdistan, Irak ve dünya kadınlarının 8 Mart’ını kutlayan Başbakan, “Kadınların hayatta her zaman başarılı olmasını, haklarının korunmasını, zulüm ve baskından uzak olmalarını umuyorum” dedi.

Etkinliği düzenlemesi ve kadınların sorunlarıyla ilgili hizmet protokolünü imzalamasından dolayı Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi’ne (UN Women) teşekkür eden Başbakan, “Başta hükümet kurumlarında olmak üzere, kadınların toplumsal yaşamın her alanındaki etkili rol ve faaliyetlerine desteğimizi yineliyoruz” diye konuştu.

Başbakan konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Kürdistan halkının tarihinde, kadınların toplumda belirgin bir rolü oldu. Kürdistan mücadelesinin en zorlu ve çetin dönemlerinde, her zaman destek ver yardımcı oldular, etkili katılım gösterdiler. Gururla dolu bir geçmişe sahibiz. Raperin’den sonra parlamento ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin kurulmasında Kürdistan kadınlarının rolü, her zaman gözle görülür oldu. Kadınların hükümet içindeki etkisinin güçlenmesi, haklarına ulaşmaları ve hiçbir şekilde ihmal edilmemeleri için çalışmaya devam ediyoruz.”

İmzalanan protokolün kadınlarla ilgili sorunlarıyla ilgili toplanan veriler konusunda yardımcı olmasını, kadın hakları ihlallerinin son bulmasını ve cinsiyet eşitliği önündeki engelleri kaldırmasını umduklarını belirten Başbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kürdistan Bölgesi Hükümeti olarak tüm gücümüzle, her türlü insan hakları ihlali ve şiddetin, özelliklede kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddetin karşısındayız. Ne yazık ki Kürdistan toplumu da dünyadaki birçok toplum gibi bu konudan muzdariptir. Bu şiddet, bizim açımızdan hiçbir şekilde kabul edilebilir değildir ve bunun son bulması için mücadele ve çalışmamızı sürdüreceğiz.

Şiddetle mücadele ve cinsiyet eşitliği, hepimizin görevidir ve toplumun, hükümetin, kadın örgütleri, sivil toplum kuruluşları, din hocaları, okullar, üniversiteler ve tüm kültür merkezlerinin birey ve ailenin bilinçlendirilmesi için ciddi şekilde çalışması gerekiyor.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, kadınların konumunun güçlendirilmesi gerektiğine inanıyor ve bunun için çalışıyor. Erkek ve kadınlar, sunulan imkanlardan eşit şekilde faydalanmalı, hak ve görevlerinde de eşit olmalıdır.”