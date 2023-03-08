Kadınlar Günü'nde 3 kadın cinayeti: Sokakta kurşun yağmuruna tuttu

HABER MERKEZİ

Batman’da bir kişi, boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı öğrenilen eşini sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu ve daha sonra evi ateşe verdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Batman Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi.

38 yaşındaki Murat Atılgan, eline aldığı silah ile boşanma aşamasında olduğu eşinin peşine düştü. Bir süredir babasının evinde kalan eşi Tuba Atılgan’ı (33) takip eden zanlı, eşini minibüs durağında bekledi. Kuaför olduğu belirtilen kadın minibüs durağında beklerken eşi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerinde minibüs bekleyen 17 yaşındaki bir kız öğrenci de seken kurşunla yaralandı. Eşini öldüren zanlı daha sonra Belde Mahallesi'nde bulunan evini ateşe verdi.

Kadının cenazesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olay yerinde seken kurşunla yaralanan kız öğrenci ise hastanede tedavi altına alındı.

Polis, katil zanlısını gözaltına alırken olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

İSTANBUL

İstanbul Pendik’te 6 katlı binanın 5. katında oturan Murat Yaşar’ın tartıştığı eşi Tülay Erşahin Yaşar’ı bıçakla öldürdükten sonra 5. kattan aşağı atladığı öne sürüldü.

Murat Yaşar’ın da olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

MALATYA

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde de ise bir kişi, birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü.

Kentte taksicilik yapan Ö.Y, Yamaç Mahallesi Namlı Sokak'ta B.Ç. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.Y. bıçakla B.Ç'yi yaraladı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı kadın hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan zanlı, jandarma ekiplerine teslim oldu. (Kaynak: Ajanslar)