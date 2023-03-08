BM: İngiltere’nin göçmenlik yasası ‘iltica hakkının sonu’ anlamına geliyor

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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından yapılan açıklamada, yasanın kabul edilmesi halinde İngiltere’de “iltica yasağı” anlamına geleceğinin altını çizilerek, “UNHCR, İngiltere hükümeti tarafından bugün Avam Kamarası’na sunulan iltica yasa tasarısından derin endişe duymaktadır” denildi.

Söz konusu açıklamada, bu adımın Mültecilerin Hukuki Durumuna ilişkin Sözleşme’nin “açık bir ihlali” olacağına dikkat çekilerek, “İngiliz halkının haklı olarak gurur duyduğu uzun süredir devam eden, insani bir geleneği baltalar” ifadeleri kullanıldı.

UNHCR, savaş ve zulümden kaçan çoğu insanın gerekli pasaport ve vizelere erişemediğini ve onlar için “güvenli ve yasal” hiçbir yol bulunmadığına dikkati çekti.

SUNAK: YASA DIŞI YOLLARLA GELENLER İNGİLTERE’DE KALAMAZ

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, göçmenlerin Manş Denizi'nden teknelerle ülkeye girişlerini durdurmak için "sert" yeni yasalar çıkartmaktan başka çarelerinin kalmadığını savunmuştu.

Sunak, İngiltere'ye yasa dışı yollardan gelenlerin, bu ülkede kalamayacağının altını çizerek, şunları kaydetmişti:

"Buraya yasa dışı yollarla gelenleri gözaltına alıp, haftalar içinde ya güvenliyse kendi ülkelerine ya da Ruanda gibi güvenli bir üçüncü ülkeye geri göndereceğiz. Ülkeden çıkarıldıktan sonra Amerika ve Avustralya'da olduğu gibi İngiltere'ye tekrar girişiniz yasaklanacak. İnsan kaçakçılarına böylelikle engel olacağız ve sınırlarımızın kontrolünü bu şekilde geri alacağız."