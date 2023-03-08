Başbakan Mesrur Barzani İtalya Büyükelçisi’yle görüştü

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin açıklamasına göre Başbakan Mesrur Barzani, İtalya'nın Bağdat Büyükelçisi Maurizio Greganti’yle bir araya geldi.

İtalya'nın Erbil Başkonsolosu Michele Camerota'nın da hazır bulunduğu görüşmede Kürdistan Bölgesi seçimleri, Irak ve bölgedeki siyasi gelişmeleri ile Kürdistan Bölgesi-İtalya ilişkileri ele alındı.

Kürdistan Bölgesi seçimlerinin öneminin vurgulandığı görüşmede Başbakan, seçimlerin bu yılın uygun bir zamanında yapılması gerektiğini ifade etti.

Büyükelçisi Maurizio Greganti, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin hizmetlerde dijitalleşme hamlesi başta olmak üzere, genelde insan hakları özelde ise kadın haklarını koruma ve kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik reform sürecine övgüde bulundu.

Görüşmede ayrıca, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların anayasal temelde çözülmesi gerektiğine vurgu yapıldı.