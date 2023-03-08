'Dünyanın en yaşlı kadını' 128 yaşında hayatını kaybetti

HABER MERKEZİ

Yedi çocuk annesi Johanna Mazibuko, 3 Mart'ta Güney Afrika'nın Kuzey Batı eyaletindeki Jouberton'daki evinde hayatını kaybetti.

Yerel basında çıkan haberlere göre Mazibuko, bu yılın mayıs ayında 129 yaşına girecekti.

Bakıcısı ve gelini Thandiwe Wesinyana, News24'e yaptığı açıklamada ölüm nedeninin felç olabileceğini söyledi.

Wesinyana, gazeteye verdiği demeçte "Birlikte dua etmeyi severdik ve günlerimizin çoğunu çay içip konuşarak geçirirdik" dedi.

'ANNEMİZİ KAYBETTİK'

Wesinyana, "Artık kiminle vakit geçireceğimi bilmiyorum. Bir yara açıldı, kalbim acıyor ve paramparça oldum. Toplum üzüntü içinde. Hepimiz annemizi kaybettik" ifadelerini kullandı.

Yakınlarına göre Johanna, Güney Afrika'da bir mısır çiftliğinde büyüdü, ancak hiç okula gitmedi ve okuma yazma bilmiyordu.

Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en yaşlı kadını olduğu resmi olarak doğrulanmamış olsa da 1894 yılında doğduğunu belirten belgeler mevcut.

İngiliz sömürgeciliğine, Apartheid'a ve iki dünya savaşına tanıklık eden Mazibuko, 11 Mayıs 2022'de 128. doğum gününü kutlamış, uzun yaşamasının sırrının yabani ıspanak ve taze sütle beslenmek olduğunu belirtmişti.

'DÜNYA BENİ YORDU'

Mazibuko, "Bunca yıl sonra neden hala burada olduğuma şaşırıyorum. Neden hala buradayım? Etrafımdaki insanlar ölüyor. Ne zaman öleceğim? Hayatta olmanın ne anlamı var? Dünya beni yordu çünkü burada hiçbir şey yapmadan oturuyorum" demişti.

Üçü halen hayatta olan 12 çocuğun en büyüğü olan Johanna'nın ikisi kendisinden sonra olmak üzere 7 çocuğu ve 50'den fazla torunu vardı.

Guinness'e göre dünyanın yaşayan en yaşlı kadını şu anda 115 yaşında olan ABD doğumlu Maria Branyas Morera.