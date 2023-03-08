Politika

Demirtaş'tan Akşener'e açık mektup: Benim oyumu istiyor musunuz?

6 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e açık mektup yolladı. 
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türkiye Selahattin Demirtaş Meral Akşener

HABER MERKEZİ

6 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e açık mektup yolladı. 

Akşener dün yaptığı açıklamada CHP ile HDP'nin görüşebileceğini ancak HDP'nin masaya gelemeyeceğini, bakanlık verilmeyeceğini söylemişti. 

Demirtaş mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"HDP’li seçmen olarak benim oyumu istiyor musunuz? Benim de oyumla Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve bakanlık koltuklarına oturacağınıza göre beni nasıl ikna etmeyi düşünüyorsunuz? Bu arada, yerel seçimlerde Millet İttifakının belediye başkanlarının kazanmasını sağlayan HDP oyları için “istemem” demediğinizi de hatırlatırım.”

Kürt siyasetçi mektubunu Kürtçe kaleme aldığı şu ifadelerle bitirdi:

“Son söz, Sayın Akşener bilmelisin ki biz Kürt’üz. Biz Kürt halkının kimlik, dil, kültür, sanat ve tarihi var. Biz davamızda haklıyız. Bu asla unutulmasın.”

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