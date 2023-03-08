Politika

Stoltenberg: Türkiye, NATO üyeliğinde İsveç ile ilerleme sağladı

Brüksel'de yarın düzenlenecek üçlü NATO üyeliği zirvesi öncesi konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ile İsveç'in üyeliği konusunda da ilerleme sağladıklarını söyledi.
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg (sağda), İsveç Başbakanı Ulf Kristersson (solda) ile İsveç’in başkenti Stockholm'de bir araya geldi
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg (sağda), İsveç Başbakanı Ulf Kristersson (solda) ile İsveç’in başkenti Stockholm'de bir araya geldi
dünya İsveç NATO Türkiye Jens Stoltenberg

HABER MERKEZİ

Brüksel'de yarın Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın katılımıyla üçlü NATO üyeliği zirvesi düzenlenecek. Zirve öncesi konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Finlandiya'nın üyeliğine yeşil ışık yakan Türkiye ile İsveç'in üyeliği konusunda da ilerleme sağladıklarını açıkladı.

"İsveç'in Türkiye'ye verdiği taahhütleri yerine getirdiğini" söyleyen ve "NATO'ya üye olmasının zamanının geldiğini" savunan Stoltenberg, "Konu İsveç'in NATO'ya girip girmeyeceği değil, ne zaman gireceğidir" dedi.

Jens Stoltenberg, önceki hafta Ankara'ya, geçtiğimiz hafta da Helsinki'ye gitmişti. Bu hafta da AB Savunma Bakanları toplantısına katılmak üzere İsveç'e giderek, Başbakan Ulf Kristersson ile görüştü.

Krsitersson ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Stoltenberg, iki İskandinav ülkesinin NATO'ya giriş sürecinin tamamlanmasının "hem NATO'nun hem de kendisinin önceliği" olduğunu söyledi.

VOA Türkçe'nin haberine göre Stoltenberg, Erdoğan ile görüşmesini gündeme getirerek, "Geçenlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm ve İsveç ve Finlandiya ile üçlü görüşmeleri yeniden başlatmayı kabul etmesinden memnunum" dedi.

İsveç Başbakanı Kristersson da tıpkı Finlandiya gibi İsveç parlamentosunun da Macaristan ve Türkiye'nin vetosunu beklemeden NATO üyeliğine ilişkin yasayı onaylayacağını açıkladı

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