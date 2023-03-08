Neçirvan Barzani, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı ile bir araya geldi

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, görüşmede yargı ve mahkemelerin ülkenin istikrarı üzerindeki rolünün önemi ve hayatın her alanına etkisi ele alındı.

Tüm tarafların üzerinde uzlaşıya vardığı Irak hükümetinin programının uygulanmasına vurgu yapılan görüşmede, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, adalet hususundaki rolünden ötürü Zeydan’a teşekkür etti.

Zeydan da Neçirvan Barzani’ye, Irak'ın genelinde bir arada yaşama ve birlik ruhunu derinleştirmedeki rolü için teşekkür etti.

UNESCO VE AP HEYETLERİYLE GÖRÜŞME

Öte tandan Kürdistan Bölgesi Başkanı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Genel Direktörü ve Avrupa Parlamentosu’ndan bir heyet ile görüştü.

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay ile söz konusu kurumun Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki faaliyetleri konuşulurken, tarihi Erbil Kalesi’nin restorasyon çalışmaları da ele alındı.

Neçirvan Barzani, Avrupa Parlamentosu heyetiyle de Avrupa Birliği ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini ele aldı.