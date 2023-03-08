Politika

Başbakan’dan Kürdistan Bölgesi'nin UNESCO'ya üye olarak kabul edilmesi çağrısı

Başbakan Mesrur Barzani, UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay ve Avrupa Parlamentosu’ndan bir heyet ile ayrı ayrı görüştü.
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Başbakan UNESCO Genel Direktörü ile bir araya geldi
Başbakan UNESCO Genel Direktörü ile bir araya geldi
kürdistan Mesrur Barzani UNESCO Audrey Azoulay Avrupa Parlamentosu

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Genel Direktörü Audrey Azoulay ve Avrupa Parlamentosu’ndan bir heyet ile ayrı ayrı görüştü.

UNESCO Genel Direktörü, Kürdistan Bölgesi'ni ilk kez ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, örgütün Irak ve Kürdistan Bölgesi'ndeki çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Ayrıca UNESCO Genel Direktörü tarihi eserlerin korunması ve Erbil Kalesi’nin restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Başbakan ise, UNESCO'nun dünya mirasının korunmasına yönelik çalışmalarından övgüyle söz ederek, Kürdistan Bölgesi'nin UNESCO'ya üye olarak kabul edilmesi çağrısında bulundu.

Öte yandan, Başbakan Avrupa Parlamentosu heyeti ile de bir araya geldi.

Avrupa Birliği ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin ele alındığı görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki sorunların anayasa temelinde çözülmesinin önemine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

 Başbakan Avrupa Parlamentosu heyetiyle bir araya geldi

 

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