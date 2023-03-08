Politika

'Bahmut yakında düşebilir'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rus ve Ukraynalı güçler arasında çatışmaların sürdüğü Ukrayna'nın Bahmut kentinin yakında Rusya'nın eline geçebileceğini söyledi.
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dünya Ukrayna Bahmut şehri NATO Jens Stoltenberg

HABER MERKEZİ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin savunma bakanlarının İsveç'teki toplantısına katıldı.

Toplantı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Stoltenberg, son haftalarda Bahmut içinde ve çevresinde yoğun çatışmalar yaşandığını, Rusya'nın buraya daha fazla asker yığdığını ifade etti.

Stoltenberg, Rus güçlerinin ciddi kayıplar verdiğini belirterek, "Aynı zamanda Bahmut'un gelecek günlerde düşebileceğini göz ardı edemeyiz. Bu durumun savaşta bir dönüm noktası olmayacağını vurgulamak lazım. Bu Rusya'yı hafife almamamız gerektiğinin altını çizer. Ukrayna'yı desteklemeye devam etmeliyiz" dedi.

UKRAYNA'YA VERİLEN DESTEKLER

NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya son bir yılda 150 milyar euroluk askeri, mali ve ekonomik destek verdiğini aktaran Stoltenberg, bunun 65 milyar euroluk kısmının askeri destek olduğunu kaydetti.

Stoltenberg, Ukrayna'ya destek verirken kendi silah ve mühimmat stoklarını dolu tutma gerekliliğine değinerek, savunma sanayi üretiminin artırılmasının yanı sıra bazı NATO müttefiklerinin ortak satın alma konusundaki çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

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