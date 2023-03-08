Politika

'YSK heyeti deprem kentlerindeki eksikliklerin giderilebileceğine yönelik rapor verdi'

İYİ Parti’nin YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, deprem bölgesini inceleyen YSK heyetinin afet bölgelerinde tespit edilen eksikliklerin giderilebileceğine yönelik rapor verdiğini duyurdu.
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türkiye Maraş depremi Deprem İnceleme Rapor YSK Seçim İYİ Parti

HABER MERKEZİ

Maraş merkezli depremlerin ardından 14 Mayıs’ta yapılması beklenen seçimlerin akıbeti de merak konusu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) heyetinin deprem bölgesinde yaptığı incelemelere dair İYİ Parti’nin YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk’ten açıklama geldi.

YSK heyetinin afet bölgelerinde tespit edilen eksikliklerin giderilebileceğine yönelik rapor verdiğini ifade eden İYİ Partili Öztürk, şunları söyledi:

“YSK heyeti; 11 il seçim ve 140 üzeri ilçe seçim kurulunun, illerde ve ilçelerde bulunan adliye binalarının incelenmesi soncunda yaklaşık 9 milyon seçmeni, 96 milletvekilini ilgilendiren afet bölgelerinde tespit edilen eksikliklerin giderilebileceğine yönelik rapor verdi.”

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