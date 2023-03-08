Özgür Özel: Kılıçdaroğlu HDP’yi ziyaret edecek

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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ilan etmesinin ardından HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın "Sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığı hayırlı olsun, kendisiyle genel merkezimizde bunları konuşmak için ziyaretini bekliyoruz" açıklamasına CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den yanıt geldi.

Habertürk yayınına katılan CHP Meclis Grup Başkanvekili Özgür Özel, soru üzerine "HDP'ye ziyaret olasıdır" dedi.

Özel, "İşin zor kısmı geride kaldı. Ben zaten bu liderlerin böyle durum dışında birbirine ne kadar nezaketli olduklarını, kadrolarına nasıl aşıladıklarına bire bir yaşadık. Yine türbülans olabilir ama daha hafif olur. HDP'yi ziyaret olası. Olası deyince olmayası diye de soran olabilir. Sayın genel başkan hiçbir partiyi ötekileştirmeden hepsini ziyaret edecek. HDP'yi de ziyaret edecek. Diğer partilere de ziyaret edecek" ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ'YE HELAL OLAN CHP'YE HARAM OLMAZ"

Özel, "İki liderin Türkiye'de 2023 yılında. Bir tanesinin hapiste olması olacak iş değil. Sayın Demirtaş çok iyi iletişim yürütüyor. Sayın Akşener ile sayın Demirtaş'ın nezaket dilini terk etmeden. Bahçeli ve Erdoğan diliyle değil Demirtaş dili ve Meral hanım diliyle konuşulursa buradan Türkiye kazanır. Masada olanlar bakanlıkları paylaşır. HDP'ye bakan verilemez demem. Bu ittifakın nasıl bakan çıkaracaklarını yazıdık. HDP'nin yetkili kurulları var, demokrasi ittifakları var. AK Parti'ye helal olan CHP'ye haram olamaz. Bunlar yapınca aferin, biz yapınca şey. O Türkiye geride kaldı” dedi.