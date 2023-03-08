Başkan Barzani ve Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı’ndan anayasaya uyum vurgusu

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile bir araya geldi.

Başkent Erbil’deki görüşmede, istikrarı sağlama, anayasaya uyum ve ortaklık alışverişini derinleştirme gereğinin vurgulandığı belirtildi.

Başkan Barzani’nin Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre görüşmede, siyasi taraflar arasındaki anlaşma ve Irak hükümetinin programını uygulamasının önemine vurgu yapıldı.

Ayrıca görüşmede Kürdistan Bölgesi ile Irak Yüksek Yargı Konseyi ve diğer Irak kurumları arasındaki koordinasyon ve ilişkiye vurgu yapıldığı bilirildi.