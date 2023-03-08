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ABD: Patriot hava savunma sistemleri çok yakında Kiev'de devreye girecek

ABD, Patriot hava savunma sistemlerinin çok yakında Kiev'de olacağını bildirdi.
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ABD Douglas Bush Patriot hava savunma sistemleri Ukrayna Kiev

HABER MERKEZİ

ABD Ordusu Tedarik, Lojistik ve Teknolojiden Sorumlu Müsteşarı Douglas Bush, Patriot hava savunma sistemlerinin çok yakında Kiev'de olacağını söyledi.

DefenseNews'e demeç veren Douglas Bush, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri tedariki hakkında "Sistemlerimizin çok yakında orada iş başında olacağını düşünüyorum" dedi.

ABD'nin Ukraynalı askerlere Patriot sistemlerinin kullanımıyla ilgili eğitim verdiğini belirten Bush, Washington'un Patriot sistemlerini operasyonel birimin hazırlığını etkilemeyecek şekilde tedarik edeceğini dile getirdi.

Ocak başında ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukraynalı askerlerin Patriot hava savunma sistemini kullanma eğitiminin gelecek hafta Oklahoma'daki askeri üste başlayacağını doğrulamıştı.

Hızlı bir şekilde, birkaç ay içerisinde, 90-100 Ukrayna askerini eğitmeyi planladıklarını söyleyen Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, Fort Sill'de ABD müttefiki ülkelerden hava savunma askerlerinin eğitildiği bir eğitim merkezinin bulunduğunu anlatmıştı.

 

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