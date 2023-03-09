Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmesini talep eden yasa tasarısına ret

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Tasarı, 103 "evet" oyuna karşın 321 "hayır" oyuyla reddedildi.

Demokratlardan 56, Cumhuriyetçilerden de 47 milletvekili tasarıya destek verdi.

Gaetz, Amerikalıların Suriye'nin nasıl büyük güçlerin rekabet sahası haline geldiğini merak edebileceklerini belirterek, Suriye'de karmaşık bir denklem oluştuğunu söyledi.

Suriye iç savaşının başında Körfez ülkelerinin muhaliflere destek verdiğini belirten Gaetz, İran'ın da Suriye'yi desteklemekle kalmayıp Hizbullah'ı da sahaya sürdüğünü ve Suriye'yi işgal ettiğini kaydetti.

Gaetz, Rusya'nın da devreye girerek bu sayede Doğu Akdeniz'e inmek suretiyle tabloyu daha da karmaşık hale getirdiğini söyledi.

ABD GENELKURMAY BAŞKANI: SURİYE GÖREVİ RİSKE DEĞER

Geçtiğimiz günlerde Suriye’deki Amerikan askerleriyle bir araya gelen Genelkurmay Başkanı Milley, DAİŞ’le savaşmak için Amerikan askerinin bölgede olmasının riske değer olduğunu belirtmişti.

Kendisiyle birlikte seyahat eden muhabirlerin “900 civarındaki Amerikan askerini Suriye’de riske atmaya değer mi?” şeklindeki sorusuna karşılık Milley, görevin ABD ve müttefiklerinin güvenliğiyle ilgili olduğunu söyledi ve yanıtının evet olduğunu kaydetti.