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Marmara Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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türkiye Marmara Denizi Bursa Karacabey deprem

HABER MERKEZİ

Bursa açıklarındaki depreme ilişkin AFAD'dan yapılan açıklamada, Marmara Denizi'nde saat 08.28'de 3.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Denizi'nde, Bursa'nın Karacabey ilçesinin 14,41 kilometre açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Bursa'nın Karacabey açıklarında yaşanan depremin derinliği ise 7 km. olarak paylaşıldı.

Samsun'un Bafra açıklarında da saat 08.01'de deprem meydana geldi.

3.8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden paylaşım yapıldı.

Depremin derinliği 14.1 km olarak açıklanırken Bafra'nın 90.40 km uzaklığında yaşandığı belirtildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin derinliğini 18.1 km olarak duyurdu.

 

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