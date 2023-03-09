Kerkük’te sağanak yağış nedeniyle ev çöktü, anne ve iki çocuğu can verdi

KERKÜK (K24)

K24’ün edindiği bilgiye göre bugün vilayet genelinde etkili olan yağış nedeniyle Bacwan köyünde bir toprak evin çöktü. Göçük altında kalan anne ile oğlu ve kızın hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden annenin 41 yaşındaki Serab Fexri Mahmudi ile 2 yaşındaki oğlu Ali Hasan Xiziri ve 4 yaşındaki kızı Meyar Hasan Xiziri olduğu öğrenildi.

K24’e konuşan Kerkük Polis Sözcüsü Amir Şiwani, köyde sel meydana geldiğini ve başka evlerde de çökme tehlikesi olduğunu kaydetti.

Kürdistan’ın birkaç bölgesinde dünden bu yana etkili olan yağış nedeniyle eğitime ara verildi.

Süleymaniye Eğitim Müdürlüğü, öğretmen ve öğrencilerin can güvenliği için bugün tüm eğitim kurumlarının tatil edildiğini açıkladı.

Halepçe ve Germiyan’da da okulların tatil edildiği duyuruldu.

Meteoroloji tahminlerine göre yağışlar bugün de bazı bölgelerde etkisini sürdürecek.