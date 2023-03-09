Kerkük’te sağanak yağış nedeniyle ev çöktü, anne ve oğlu can verdi

KERKÜK (K24)

K24’e konuşan Kerkük Polis Sözcüsü Amir Şiwani, bugün vilayet genelinde etkili olan yağış nedeniyle Bacwan köyünde bir toprak evin çöktüğünü, göçük altında kalan anne ile oğlunun hayatını kaybettiğini söyledi.

Köyde sel meydana geldiğini belirten Şiwani, başka evlerde de çökme tehlikesi olduğunu kaydetti.

Kürdistan’ın birkaç bölgesinde dünden bu yana etkili olan yağış nedeniyle eğitime ara verildi.

Süleymaniye Eğitim Müdürlüğü, öğretmen ve öğrencilerin can güvenliği için bugün tüm eğitim kurumlarının tatil edildiğini açıkladı.

Halepçe ve Germiyan’da da okulların tatil edildiği duyuruldu.

Meteoroloji tahminlerine göre yağışlar bugün de bazı bölgelerde etkisini sürdürecek.