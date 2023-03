Bilim insanları araştırdı: Parayla saadet oluyor

HABER MERKEZİ

Araştırmacılar Daniel Kahneman ve Matthew Killingsworth, insanların genellikle daha fazla kazandıkça daha mutlu olduklarını ortaya koydu.

Önde gelen iki araştırmacı Daniel Kahneman ve Matthew Killingsworth, bu ay Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayınlanan ortak bir çalışmada, ABD'deki çoğu insan için paranın mutluluğu da beraberinde getirdiği sonucuna vardı.

Nobel ödüllü ekonomist ve psikolog Kahneman, 2010 yılında yürüttüğü çalışmasında 'duygusal refahın günlük gelirle birlikte arttığı, ancak yıllık 75 bin dolar gelirin ötesinde bir ilerleme olmadığı' sonucuna varmıştı.

Kahneman ve Killingsworth, son çalışmalarının bir hakem yardımıyla teorilerini birbirlerine karşı kullandıkları 'düşmanca bir işbirliği' olduğunu söyledi.

Araştırmacılar, son araştırmanın enflasyona göre ayarlandığını ifade etti.

Çalışmada ABD'de yaşayan, çalışan ve yılda en az 10 bin dolar hane geliri bildiren 18 ila 65 yaş arasındaki 33 bin 391 yetişkinle anket yapıldı.

Araştırmacılar, ayrıca 500 bin doların üzerinde kazananların verilerine başvurmadıklarını belirtti.

Mutluluklarını ölçmek için katılımcılardan, Killingsworth tarafından geliştirilen Track Your Happiness adlı bir akıllı telefon uygulaması aracılığıyla gün içinde rastgele aralıklarla duygularını bildirmeleri istendi.

Washington Post gazetesine konuşan Killingsworth, verilerin 'günlük yaşam sırasında rastgele zamanlarda insanlara tekrar tekrar ping atılması ve o anki mutluluklarının gerçek zamanlı olarak sorulmasıyla' elde edildiğini dile getirdi.

Çalışma, insanların çoğunluğu için mutluluğun yüksek gelir aralığında bile gelirle birlikte artmaya devam ettiği sonucuna vardı.

'DAHA YÜKSEK GELİR DAHA FAZLA MUTLULUKLA İLİŞKİLİ'

Killingsworth, "En basit ifadeyle bu, çoğu insan için daha yüksek gelirin daha fazla mutlulukla ilişkili olduğunu gösteriyor. Bunun istisnası, maddi durumu iyi ama mutsuz olan insanlar. Örneğin zengin ve mutsuzsanız, daha fazla para size yardımcı olmuyor. Diğer herkes için daha fazla para, değişen derecelerde daha yüksek mutluluk ile ilişkilendiriliyor" değerlendirmesini yaptı.

Paranın her şey olmadığını, mutluluğun pek çok belirleyeninden sadece biri olduğunu vurgulayan Killingsworth, "Para mutluluğun püf noktası ama muhtemelen biraz yardımcı olabilir" dedi.