Miçotakis: Tren faciasında sorumluluk hepimizin, bunu kabul edecek kadar cesur olmalıyız

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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan ve son günlerde ihmal nedeniyle hükümet karşıtı protestoları beraberinde getiren tren kazası faciası hakkındaki soruşturmada kamuoyuna 'mutlak şeffaflık' taahhüdü verdi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkede 28 Şubat'ta yaşanan ve 57 kişinin ölümüne neden olan tren kazasının ardından düzenlenen ilk kabine toplantısı öncesi açıklama yaptı.

Miçotakis, 'ihmallerin ortaya çıkarılması için soruşturmada mutlak şeffaflık' olacağı sözü verdi.

'Demiryollarındaki sorunlu durumun iyileştirilmesi için derhal harekete geçileceğini' kaydeden Miçotakis, güvenlik sistemlerindeki iyileştirmelerin tamamlandığından emin olmak için 'yeri göğü inleteceklerini' vurguladı.

Miçotakis, "Sorumluluk hepimizde, bunu kabul edecek kadar cesur olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Başbakan, trenleri yanlışlıkla aynı hatta yönlendirdiği iddia edilen istasyon şefi ile diğer demiryolu personeli arasındaki konuşmaları duyduğunda 'öfke ve utanç' hissettiğini de sözlerine ekledi.

'İNSAN HATALARININ ARDINA SAKLANMAMALIYIZ'

Bununla beraber ihmallerden ötürü tekrar özür dileyen Miçotakis, "Bir dizi insan hatasının ardına saklanmamalıyız" dedi.

Dün on binlerce protestocu, ülke çapında sokaklara dökülmüş ve Atina ile Selanik'te polis ile göstericiler arasında çatışmalar patlak vermişti.