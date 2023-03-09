Politika

DAİŞ’e biat eden örgütten bıçaklı ve baltalı saldırı: 44 ölü

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde DAİŞ’e biat eden bir grubun ülkenin doğusundaki bir köyde düzenlediği saldırıda en az 44 kişinin öldüğü bildirildi.
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HABER MERKEZİ

Saldırganların, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren Ugandalı bir silahlı grup olan Demokratik İttifak Güçleri'nin üyeleri olduğu düşünülüyor. Grup, terör örgütü DAİŞ’e biat ettiğini ilan etti ve bazen pala ve balta kullanarak köylere sık sık ölümcül saldırılar düzenliyor.

Saldırı, 2021'den beri ordu yönetimi altında olan Kuzey Kivu eyaletindeki Beni şehrinin yaklaşık 30 km güneyindeki Mukundi köyünde gerçekleşti.

Eyalet valisi bu sabah Twitter hesabından yaptığı açıklamada, en az 36 kişinin öldürüldüğünü söyleyerek, Demokratik İttifak Güçleri'ni saldırının arkasında olmakla suçladı.

Bir sivil toplum kuruluşu başkanı, ölü sayısını kadınlar, çocuklar ve yaşlılar dahil 44 olarak verdi ve birçok köylünün hala kayıp olduğunu söyledi.

Yetkili telefonla Reuters’a verdiği demeçte, yaşananlardan Demokratik İttifak Güçleri’nin sorumlu olduğunu belirtti. Yerel bir askeri sözcü ise, saldırıyı doğruladı ancak kaç kişinin öldüğüne dair detay vermedi.

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