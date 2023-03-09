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Dersim’de şap hastalığı: Hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı

Dersim'de şap hastalığı tedbirleri kapsamında kente hayvan giriş ve çıkışının yasaklandığı bildirildi.
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kürdistan Dersim şap hastalığı hayvan giriş ve çıkışı yasak

HABER MERKEZİ

Dersim'de şap hastalığı tedbirleri kapsamında kente hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ülke genelinde şap virüsünün "SAT-2 suşunun" hızlı bir şekilde yayılım gösterdiği belirtildi.

Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

"İlimizde de ikinci bir emre kadar il içi ve il dışı hayvan hareketleri (kesim, ithalat ve ihracat haricinde) hayvan hareketleri yasaklanmış bulunmaktadır."

Öte yandan Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere gönderilen mesajda ise aşı çalışmalarına başlandığı belirtilerek üretimi tamamlandığında sahaya verileceği vurgulandı.

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