1 dolarlık banka soygunu: Bu bir soygun lütfen bana 1 dolar verin

HABER MERKEZİ

Adının Donald Satacroce olduğu öğrenilen 65 yaşındaki adam, ABD'de hapse girmek için 1 dolarlık soygun gerçekleştirdi.

Salt Lake City Polis Departmanı, polis memurlarının, bir bankayı soymakla suçlanan kişinin tutuklandığını teyit etti. Polis Departmanından alınan bilgiye göre, pazartesi günü Utah eyaletinin merkezi ve en kalabalık kenti olan Salt Lake City'de cadde üzerindeki bir bankaya Satacroce, giriş yaptı. Banka veznesine ilerleyen zanlı, çalışandan para talep etti ve bankadan ayrılmayı reddetti.

Polis departmanının yaptığı basın açıklamasında, yaşlı adamın soygun suçlamasıyla Salt Lake County Metro Hapishanesi'ne gönderildiği belirtildi. Basın açıklamasında, Santacroce'nin banka veznedarlarından ne kadar para istediği belirtilmedi. İfadesinde ise tüm gerçekler ortaya çıktı.

SOYGUNCU POLİSİ ARAMASINI İSTEDİ

Santacroce bir veznedara, "Bunu yaptığım için üzgünüm ama bu bir soygundur. Lütfen bana 1 dolar verin. Teşekkür ederim" yazan bir not uzattı. KSL-TV'nin haberine göre, Santacroce'ye 1 dolar veren veznedar ona bankayı terk etmesini söyledi. Santacroce ise veznedardan polisi aramasını istedi.

HAPİSHANEYE GİRMEK İÇİN YAPTI

Habere göre tutuklama raporunda şu ifadeler yer aldı:

"Donald bunu tutuklanmak ve federal hapishaneye girmek istediği için yaptığını, eğer hapisten çıkarsa bu kez federal hapishaneye girme amacını gerçekleştirmek için başka bir banka soyacağını ve daha fazla para isteyeceğini söyledi."

Salt Lake City Polis Departmanı, basın açıklamasında zanlının amacının ne olduğuna dair bir açıklama yapmadı.

ABD'DE BU OLAY İLK DEĞİL

ABD'de daha önce de 1 dolarlık banka soygunu vakaları yaşanmıştı. İşsiz ve sigortasız 59 yaşındaki James Verone, 2011 yılında hapishanede sağlık hizmetleri alabilmek için Kuzey Carolina'daki bir bankadan 1 dolar çalmıştı. Benzer bir vaka da 2013 yılında yaşanmış, 50 yaşındaki evsiz bir adamın sağlık hizmetleri alabilmek için Oregon'daki bir bankadan 1 dolar çaldığı ve polisin kendisini tutuklamasını beklediği haberlere yansımıştı.